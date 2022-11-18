Радимов: Какой-то беспредел. Некоторые футболисты больше не должны находиться в сборной

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его разочаровала игра национальной команды в товарищеском матче с(0:0).

«Можно играть плохо, проигрывать, но выходить в матче за сборную не с горящими глазами игрок не имеет права. Не буду переходить на личности. Какой‑то беспредел, честно говоря. Моменты можно не создавать, но не бежать, не бороться… Мы сколько единоборств проиграли? Думаю, Карпин посмотрит.

Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо. Я не говорю о качестве игры, я про эмоциональную составляющую», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с командой Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.