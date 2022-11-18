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    Тарханов назвал игрока, который выделялся в матче с Таджикистаном

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов объяснил, почему нет смысла делать акцент на результатах сборной России в товарищеских матчах.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Ранее на этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

    «Мы же должны проверять молодежь, на что она способна. Результат сейчас никого не интересует. Для молодых игроков такие матчи и делаются. Европа для нас сейчас закрыта, поэтому и выходим с азиатскими командами.

    Одну группу футболистов проверили с Киргизией, сейчас — вторую. Думаю, с Узбекистаном уже выйдет основной состав.

    Все возмущаются игрой сборной, но здесь нужно понимание ситуации. Мы не обязаны всех обыгрывать. Сейчас выровнялись все команды: все занимаются тактикой, и многих футболистов можно выделить на поле.

    Все научились играть. Таджикистан действовал строго от обороны, не давал нам возможность переигрывать их. Естественно, есть нехватка уровня мастерства, индивидуальных качеств, какой‑то нестандартности. Поэтому очень сложно такие команды преодолевать.

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    • Единственное, Пиняев хорошо себя проявлял, обыгрывал, бил по воротам. Да, можно назвать его ярким пятном. Такие пятна должны у нас чаще быть на поле, тогда будем обыгрывать не только Таджикистан и Киргизию (смеется)», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    В воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с командой Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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