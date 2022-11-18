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    Тарханов: У России в матче с Узбекистаном будет больше мотивации, чем в игре с Таджикистаном

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    Ранее на этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

    «Узбекистан все время выделяется, в шаге остается всегда до чемпионата мира, до конца борется за выход. Им чуть‑чуть не хватает каких‑то качеств, но там есть хорошие исполнители.

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    • Так что, конечно, мотивации у нашей сборной будет больше в этом матче. И думаю, в этой встрече на поле выйдут те игроки, которые давно выступают за национальную команду», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    Матч Узбекистан — Россия состоится 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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