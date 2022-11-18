Колосков раскритиковал возможный переход в АФК

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)негативно высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В этом году сборная России провела только два товарищеских матча с командами из Азии.