ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукЭксперименты в ущерб зрелищности. Карпин жертвует результатом ради поиска нужных игроков
    Все новости спорта

    Колосков раскритиковал возможный переход в АФК

    Футбол ФИФА УЕФА Сборная России Футбол России РФС
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков негативно высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Переход в АФК? Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

  • Сорокин о выходе России из УЕФА: Нельзя вообще не играть в международных турнирах
  • Читайте по теме

    • В этом году сборная России провела только два товарищеских матча с командами из Азии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович обыграет Медведева с разгромным счетом?
  • Медведев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли Бельгия с Египтом?
  • Бельгия — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Еще один гиперактивный матч проведет «Спартак»?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бахрейн — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет ЧМ-2022
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сарагоса — Малага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рух — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры