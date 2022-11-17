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    «Хапоэль» планирует досрочно выкупить Шапи у «Краснодара»

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    «Хапоэль» из Беэр-Шева намерен выкупить у «Краснодара» права на вингера Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает издание Sport5.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    По данным источника, представители израильского клуба в самое ближайшее время намерены оформить сделку и не будут дожидаться конца аренды 22-летнего россиянина, которая завершается 30 июня 2023.

    «В трансферном контракте между клубами четко прописана опция о выкупе. "Хапоэль" наверняка ею воспользуется. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров команды: забивает, отдает, очень много времени проводит с мячом, постепенно выходит на свой лучший уровень. У клуба стоит задача стать чемпионом в этом году. Надеюсь, так и будет», — цитирует его агента «Спорт-Экспресс».

    Сулейманов в нынешнем сезоне в чемпионата Израиля уже успел отметиться четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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