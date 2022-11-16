Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы на матчах с VAR

Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА, которые позволяют работать главным арбитром или видеопомощником на матчах с использованием системы VAR, сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей В российском футболе есть уже 29 судей с лицензией VAR и 26 с лицензией AVAR Фото: globallookpress.com

Из списка судей РПЛ новую лицензию получили Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян.

Также допуск получили два арбитра из Первой лиги — Андрей Фисенко и Евгений Буланов.

Всего в российском футболе есть уже 29 судей с лицензией VAR и 26 с лицензией AVAR.

РФС намерен назначать по два ассистента AVAR на отдельные матчи. Обязанности будут распределяться исходя из особенностей каждой конкретной игры — схемы расстановки камер и анализа действий игроков при стандартных положениях.