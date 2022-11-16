Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы на матчах с VAR

В российском футболе есть уже 29 судей с лицензией VAR и 26 с лицензией AVAR Фото: globallookpress.com
Из списка судей РПЛ новую лицензию получили Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян.
Также допуск получили два арбитра из Первой лиги — Андрей Фисенко и Евгений Буланов.
Всего в российском футболе есть уже 29 судей с лицензией VAR и 26 с лицензией AVAR.
РФС намерен назначать по два ассистента AVAR на отдельные матчи. Обязанности будут распределяться исходя из особенностей каждой конкретной игры — схемы расстановки камер и анализа действий игроков при стандартных положениях.