Карпин: Гиперинтереса к ЧМ-2022 нет, нынешний турнир не сравнится с тем, что происходит летом

Главный тренер сборной Россиирассказал, будет ли он за кого-то болеть на ЧМ-2022.

«За кого буду болеть на чемпионате мира? Такого нет. Нереально. Это не боление. Симпатизировать кому-то… Если в четвертьфинале сыграют условно Франция и Испания, то за Испанию.

Какие-то игры по возможности буду смотреть. Подстраивая свой график на отдыхе. Игры на вылет, может, посмотрю. Гиперинтереса нет. У меня никогда его не было. Меня же там нет.

Можно уделить внимание каким-то тренерским решениям. Но конкретный нынешний чемпионат мира не сравнится с тем, что происходит летом.

Обычно у тренеров есть одна-две недели. Пока все долетят, начнут тренироваться. Что-то наиграть, восстановить игроков будет сложно», — заявил Карпин «Чемпионату».

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. Сборная России была отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.