«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 18-го тура Первой лигиодержал домашнюю победу над челнинским— 3:1.

Хозяева открыли счет на 40-й минуте. Прошла подача от Мусалова с фланга, и Дмитрий Стародуб, успевая опередить защитника, головой послал сферу в цель.

На 56-й минуте ошибся правый фланг гостей, Магомед Мусалов вошел в штрафную соперника, сблизился с воротами и нанес удар в ближний угол.

Счет стал крупным на 64-й минуте. Мусалов подал угловой, Жеамалетдинов сумел спиной скинуть сферу на левую штангу, где Мухаммад не углядел на Стародубом, переправившим сферу в сетку с метра-полтора.

На 87-й минуте КАМАЗ размочил счет. Гаглоев с левого края выполнил наброс на дальний угол штрафной, откуда Валентин Пальцев, поймав мяч в верхней точке, нанес удар слету в левую «девятку».

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — КамАЗ 3:1 Голы: 1:0 Starodub D. (39'), 2:0 Musalov M. (56'), 3:0 Starodub D. (65'), 3:1 Валентин Пальцев (87') СКА-Хабаровск: Imamov I., Bavin Y., Даниил Фомин, Geloyan I. (Aliev S., 56'), Ivankov A. (Levitskiy D., 69'), Miroshnichenko N., Musalov M., Petrov I. (Gashchenkov M., 79'), Rukas T., Starodub D., Тимур Жамалетдинов КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Ильнур Бадртдинов (Валентин Пальцев, 44'), Александр Гаглоев, Юрий Кириллов (Tarasenko Z., 76'), Амир Мохаммад, Антон Полюткин, Даниил Шамкин (Сергей Серченков, 70'), Дамир Таликин, Николай Толстопятов Предупреждения: Petrov I. (1'), Musalov M. (6'), Александр Гаглоев (48'), Starodub D. (57'), Николай Толстопятов (90')

Клуб из Хабаровска набрал 29 очков (6-е место) и обогнал команду из Набережных Челнов (27 очков и 7-я строчка) в турнирной таблице.