В «Спартаке» исключили возвращение Жиго

Генеральный директор московского «Спартака»отреагировал на слухи, связывающие красно-белых с защитниклм «Марселя»

«Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Ранее агент француза допустил, что его клиент может в будущем вернуться в «Спартак», а недавно СМИ сообщили, что красно-белые рассматривают кандидатуру футболиста в качестве возможного усиления обороны.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе москвичей он провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне 29-летний француз выступает за «Марсель», в котором провел девять матчей во французской Лиги 1 и забил два мяча. В Лиге чемпионов на счету Жиго пять матчей.