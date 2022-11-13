Булыкин: Ужас, что сделали с «Локомотивом»

Бывший форвард «Локомотива»поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).

«Это было интересное дерби. "Спартак" был свежее и быстрее, а "Локомотив" не реализовал свои моменты — даже выход один на один. "Локомотив" забил в концовке и добавил нервозности.

Это ужас, что сделали с клубом. "Локомотив" сейчас явно не на своём месте, особенно учитывая состав команды. Железнодорожники могли быть как минимум в пятёрке. "Спартак" показал, что выглядит лучше по скорости и желанию», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после 17 матчей располагается на 14-м месте в турнирной таблице. В активе команды 13 очков, что на один балл больше, чем у идущих на 15-й строчке «Химках».

Следующий матч в РПЛ «Локомотив» проведет после зимней паузы. В начале марта 2023 года москвичи в гостях встретятся с «Ростовом».