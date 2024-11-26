ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября Рафаэль НадальПоследний матч Надаля, непобедимые итальянцы и новый тренер Джоковича Дейвисон Фигередо против Петра ЯнаПетр Ян остановил Фигередо, Олберг прошел Оздемира. Обзор карда UFC Macau
    Все новости спорта

    «Милан» справится со «Слованом», «Манчестер Сити» и «Фейеноорд» забьют минимум три гола

    Экспресс дня 26 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Слован» Братислава — «Милан»

    Лига чемпионов

    «Слован» Братислава замыкает таблицу основного этапа Лиги чемпионов. У клуба четыре поражения кряду. Разница мячей составляет 2-15.

    В ноябре «Слован» уже сыграл один матч в Лиге чемпионов. Клуб уступил загребскому «Динамо» со счетом 1:4.

  • На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • Обсудим возможные переходы, которые могут состояться в чемпионате России уже ближайшей зимой
  • 10/11/2024

    • «Милан» является безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Клуб идет на 20-м месте в таблице. У россонери две победы и два поражения.

    Ноябрь «Милан» проводит неплохо. Клуб еще ни разу не уступил. Ранее у россонери были две подряд ничьи с «Кальяри» (3:3) и «Ювентусом» (0:0).

    Ставка: Обе не забьют за 1.83.

    «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

    Лига чемпионов

    «Манчестер Сити» находится в серьезном кризисе. У клуба пять поражений кряду с учетом всех турниров. В минувший уик-энд «Манчестер Сити» дома неожиданно уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Фанаты «Манчестер Сити» рассчитывают, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то прервет серию неудач. Букмекеры уверены в победе хозяев. Скорее всего, «Сити» постарается сразу захватить инициативу, чтобы забить быстрый гол.

  • Эффект Слота и еще пять причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
  • «Ливерпуль» уже в первом сезоне под руководством Арне Слота может стать чемпионом английской Премьер-лиги
  • 14/11/2024

    • «Фейеноорд» идет на 21-й позиции. У команды шесть набранных очков. Голландский клуб одержал две победы и дважды уступил.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В текущей ЛЧ «Фейеноорд» хорошо играет в гостях. На выезде команда выиграла два матча. Ранее удалось одолеть «Жирону» (3:2) и «Бенфику» (3:1).

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

    «Бавария» — «ПСЖ»

    Лига чемпионов

    «Бавария» блестяще играет в Бундеслиге. Клуб потерял очки лишь в матчах с «Байером» и «Айнтрахтом» — прямыми конкурентами. В Германии, похоже, реальной борьбы за золото уже не будет.

    В отличной форме находится Гарри Кейн. Форвард ранее отметился хет-триком в ворота «Аугсбурга» (3:0). Пока у «Баварии» сложности только в Лиге чемпионов.

  • Не «Бордо» единым. Дни «Лиона» в Лиге 1 сочтены?
  • Высший эшелон французского футбола может недосчитаться очередного мастодонта
  • 19/11/2024

    • У «ПСЖ» нет серьезных кадровых проблем. В лазарете находятся только Гонсалу Рамуш и Преснел Кимпембе, однако это не ключевые исполнители. Букмекеры считают парижан андердогом. Но клуб может рассчитывать на успех в Мюнхене.

    В таблице ЛЧ «ПСЖ» находится на 25-м месте. У клуба 4 очка: одна победа, одна ничья и два поражения. В последних пяти матчах у команды Луиса Энрике были четыре победы.

    Ставка: Победа «Баварии» за 1.61.

    Общий коэффициент — 4.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Венеция — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Атланта — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мемфис — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нисиока — Мория
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Негриту — Беллуччи
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 ноября: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Экспресс. «Милан» справится со «Слованом», «Манчестер Сити» и «Фейеноорд» забьют минимум три гола
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры