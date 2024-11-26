В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Слован» Братислава — «Милан»

Лига чемпионов

«Слован» Братислава замыкает таблицу основного этапа Лиги чемпионов. У клуба четыре поражения кряду. Разница мячей составляет 2-15.

В ноябре «Слован» уже сыграл один матч в Лиге чемпионов. Клуб уступил загребскому «Динамо» со счетом 1:4.

«Милан» является безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Клуб идет на 20-м месте в таблице. У россонери две победы и два поражения.

Ноябрь «Милан» проводит неплохо. Клуб еще ни разу не уступил. Ранее у россонери были две подряд ничьи с «Кальяри» (3:3) и «Ювентусом» (0:0).

Ставка: Обе не забьют за 1.83.

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

Лига чемпионов

«Манчестер Сити» находится в серьезном кризисе. У клуба пять поражений кряду с учетом всех турниров. В минувший уик-энд «Манчестер Сити» дома неожиданно уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

Фанаты «Манчестер Сити» рассчитывают, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то прервет серию неудач. Букмекеры уверены в победе хозяев. Скорее всего, «Сити» постарается сразу захватить инициативу, чтобы забить быстрый гол.

«Фейеноорд» идет на 21-й позиции. У команды шесть набранных очков. Голландский клуб одержал две победы и дважды уступил.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В текущей ЛЧ «Фейеноорд» хорошо играет в гостях. На выезде команда выиграла два матча. Ранее удалось одолеть «Жирону» (3:2) и «Бенфику» (3:1).

Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

«Бавария» — «ПСЖ»

Лига чемпионов

«Бавария» блестяще играет в Бундеслиге. Клуб потерял очки лишь в матчах с «Байером» и «Айнтрахтом» — прямыми конкурентами. В Германии, похоже, реальной борьбы за золото уже не будет.

В отличной форме находится Гарри Кейн. Форвард ранее отметился хет-триком в ворота «Аугсбурга» (3:0). Пока у «Баварии» сложности только в Лиге чемпионов.

У «ПСЖ» нет серьезных кадровых проблем. В лазарете находятся только Гонсалу Рамуш и Преснел Кимпембе, однако это не ключевые исполнители. Букмекеры считают парижан андердогом. Но клуб может рассчитывать на успех в Мюнхене.

В таблице ЛЧ «ПСЖ» находится на 25-м месте. У клуба 4 очка: одна победа, одна ничья и два поражения. В последних пяти матчах у команды Луиса Энрике были четыре победы.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.61.

Общий коэффициент — 4.12.