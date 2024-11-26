26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы в Лиге чемпионов стартовали довольно продуктивно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Причем команда Симоне Индзаги настреляла всего 6 мячей, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке миланцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Вероной» (5:0).

При этом «Интер» чуть ранее не смог обыграть «Наполи» (1:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: Хакан Чалханоглу — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Миланцы не проигрывают уже 2 месяца. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

Команда Симоне Индзаги сейчас пребывает в прекрасном настроении. «Интер» в последнем матче с «Вероной» показал класс в атаке.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес вернется в строй отдохнувшим.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 32 месте.

Причем «РБ Лейпциг» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 4 мяча при 9 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» сенсационно уступили «Хоффенхайму» (3:4).

При этом до того команда не смогла переиграть «Боруссию» М (0:0). А вот встреча с «Селтиком» завершилась поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

Состояние команды: «быки» не побеждали в 4 своих последних поединках. Причем в трех их них команда уступила.

«Быкам» нынче не позавидуешь. Без Хави Симонса атака команда выглядит бледно, так еще и оборона ошибается частенько.

В кадровом плане «РБ Лейпциг» сейчас выглядит не столь грозно. Плюс лазарет немецкого клуба все никак не опустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Лейпцигцы вполне будут рады и ничьей на «Сан-Сиро».

Статистика для ставок

Немцы не побеждали в 4 своих последних поединках

«Интер» в 4 матчах Лиги чемпионов не пропустил ни разу

«Быки» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Интер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

Немцы не выигрывали в четырех своих последних матчах, да и лазарет команды переполнен.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05