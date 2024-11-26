Интер
РБ Лейпциг
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы в Лиге чемпионов стартовали довольно продуктивно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Интер» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Причем команда Симоне Индзаги настреляла всего 6 мячей, не пропустив ни разу.
Интер — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке миланцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Вероной» (5:0).
При этом «Интер» чуть ранее не смог обыграть «Наполи» (1:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: Хакан Чалханоглу — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Миланцы не проигрывают уже 2 месяца. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.
Команда Симоне Индзаги сейчас пребывает в прекрасном настроении. «Интер» в последнем матче с «Вероной» показал класс в атаке.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес вернется в строй отдохнувшим.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 32 месте.
Причем «РБ Лейпциг» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 4 мяча при 9 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» сенсационно уступили «Хоффенхайму» (3:4).
При этом до того команда не смогла переиграть «Боруссию» М (0:0). А вот встреча с «Селтиком» завершилась поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.
Состояние команды: «быки» не побеждали в 4 своих последних поединках. Причем в трех их них команда уступила.
«Быкам» нынче не позавидуешь. Без Хави Симонса атака команда выглядит бледно, так еще и оборона ошибается частенько.
В кадровом плане «РБ Лейпциг» сейчас выглядит не столь грозно. Плюс лазарет немецкого клуба все никак не опустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Лейпцигцы вполне будут рады и ничьей на «Сан-Сиро».
Статистика для ставок
- Немцы не побеждали в 4 своих последних поединках
- «Интер» в 4 матчах Лиги чемпионов не пропустил ни разу
- «Быки» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: «Интер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.
Немцы не выигрывали в четырех своих последних матчах, да и лазарет команды переполнен.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05