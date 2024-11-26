1-й таймКрылья Советов — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бенхамин Гарре«Крылья Советов» — «Ахмат». Онлайн Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива» Хаби АлонсоЛаки панч. «Байер» потерял то, за счёт чего выиграл Бундеслигу
  • 14:04
    • «Астон Вилла» может арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед»
  • 13:37
    • Дзюба: Не думал, что мое интервью вызовет такой резонанс
  • 13:29
    • Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Анчелотти до конца сезона
  • 12:30
    • «Адмирал» одолел «Амур», проигрывая со счетом 0:2
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
  • 00:55
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
    Все новости спорта

    «Интер» легко расправится с «быками»

    «Интер» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Интер Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Интер» — «РБ Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Тюрам
    26 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 23:00 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы в Лиге чемпионов стартовали довольно продуктивно. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интер» в четырех стартовых турах набрал 10 очков. Причем команда Симоне Индзаги настреляла всего 6 мячей, не пропустив ни разу.

    Интер — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке миланцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Вероной» (5:0).

    При этом «Интер» чуть ранее не смог обыграть «Наполи» (1:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: Хакан Чалханоглу — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Миланцы не проигрывают уже 2 месяца. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

    Команда Симоне Индзаги сейчас пребывает в прекрасном настроении. «Интер» в последнем матче с «Вероной» показал класс в атаке.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и Лаутаро Мартинес вернется в строй отдохнувшим.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 32 месте.

    Причем «РБ Лейпциг» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 4 поединках главного турнира Старого Света команда настреляла 4 мяча при 9 пропущенных.

  • Лаки панч. «Байер» потерял то, за счёт чего выиграл Бундеслигу
  • Титульные амбиции «Леверкузена» пошли прахом уже на ранней стадии кампании
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Быки» сенсационно уступили «Хоффенхайму» (3:4).

    При этом до того команда не смогла переиграть «Боруссию» М (0:0). А вот встреча с «Селтиком» завершилась поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

    Состояние команды: «быки» не побеждали в 4 своих последних поединках. Причем в трех их них команда уступила.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Быкам» нынче не позавидуешь. Без Хави Симонса атака команда выглядит бледно, так еще и оборона ошибается частенько.

    В кадровом плане «РБ Лейпциг» сейчас выглядит не столь грозно. Плюс лазарет немецкого клуба все никак не опустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Лейпцигцы вполне будут рады и ничьей на «Сан-Сиро».

    Статистика для ставок

    • Немцы не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Интер» в 4 матчах Лиги чемпионов не пропустил ни разу

    • «Быки» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Интер» явно сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

    Немцы не выигрывали в четырех своих последних матчах, да и лазарет команды переполнен.

    Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чайка — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Комо — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» легко расправится с «быками»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры