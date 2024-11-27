«Ливерпуль» на своем поле примет мадридский «Реал» в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Ливерпуль« — "Реал", коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: С 12 набранными очками английская команда идет во главе общей таблицы основного этапа ЛЧ и на четыре пункта опережает девятую позицию.

«Ливерпуль» выиграл все четыре проведенные игры в данном турнире, забив в этих поединках десять мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: В текущем соревновании «красные» поочередно справились с «Миланом» 3:1 и «РБ Лейпциг» 1:0 на выезде, а также с «Болоньей» 2:0 и «Байером» 4:0 на своем поле. В преддверии же этого поединка они в рамках чемпионата Англии в гостях с трудом переиграли аутсайдера «Саутгемптон» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 1:2.

Не сыграют: Алиссон, Диогу Жота, Федерико Кьеза и Трент Александр-Арнольд — вне игры.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Ливерпуль» к данному поединку подходит с 14-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За этот удачный для себя период мерсисайдцы один поединок свели вничью и отпраздновали аж 13 викторий, и шесть из них без пропущенных мячей. Единственная потеря баллов этот период была в конце октября в Лондоне с «Арсеналом» 2:2 в рамках АПЛ. И после того они выиграли пять последующих игр.

«Реал»

Турнирное положение: Мадридский коллектив с шестью зачетными пунктами разместился аж на 18 строке в общей таблице, но от восьмой позиции отстает на три очка.

«Реал» смог выиграть две встречи из четырех проведенных и еще дважды уходил с поля поверженным, забил девять голов, а пропустил на два мяча меньше.

Последние матчи: «Сливочные» в этом соревновании чередуют виктории с проигрышами. В первых дух турах они дома переиграли 3:1 «Штутгарт» и уступили во Франции 0:1 «Лилль».

В последующих двух встречах мадридцы одолели на своем поле 5:2 дортмундскую «Боруссию» и уступили в родных стенах 1:3 «Милану» в прошлом туре. Накануне же этой игры они в рамках Примеры разгромили в гостях «Леганес» со счетом 3:0.

Не сыграют: Винисиус, Родриго, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль и Давид Алаба не помогут своей команде.

Состояние команды: «Реал» смог выиграть свои два предыдущих матча и не пропустил в них, но обе эти встречи пришлись на чемпионат Испании и над весьма скромными соперниками.

Перед этим же они уступили в двух поединках, проиграв дома 1:3 «Милану» и 0:4 «Барселоне». А ранее мадридцы имели серию из трех выигрышей подряд в различных турнирах, забив за это время девять голов при трех пропущенных.

Статистика для ставок

В сезоне ЛЧ-2022/23 «Реал» дважды обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала — 1:0 и 5:2

Мадридцы не уступают мерсисайдцам вот уже в семи играх кряду, выиграв шесть из них

Три из четырех предыдущих очных противостояний данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.05, победа «Реала» — 3.69, ничья — 3.83.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.47 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать голевого матча, ведь они в текущем сезоне редко когда не радуют зрителей забитыми голами. В общем, ставим здесь на ТБ 3,0.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию «Ливерпуля», ведь он на данный момент смотрится получше «Реала». Да и к тому же будет намерен прервать негативную серию против мадридцев.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05.