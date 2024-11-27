ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября Рафаэль НадальПоследний матч Надаля, непобедимые итальянцы и новый тренер Джоковича Дейвисон Фигередо против Петра ЯнаПетр Ян остановил Фигередо, Олберг прошел Оздемира. Обзор карда UFC Macau
    Все новости спорта

    «Сливочные» уверенно расправятся с «Ливерпулем»

    «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка (к. 6.80) на Лигу чемпионов 27 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 27 Ноября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы стартовали в Лиге чемпионов весьма продуктивно. В 4 турах они добыли 12 зачетных баллов.

    При этом «Ливерпуль» в Лиге чемпионов находится на 1 месте. Да и в свои ворота команда пропустила всего один мяч в 4 матчах.

    Ливерпуль — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда Арне Слота выиграла. Мерсисайдцы с трудом одолели «Саутгемптон» (3:2).

    До того команда уверенно обыграла «Астон Виллу» (2:0). Да и поединок с «Байером» завершился феерической викторией (4:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Ливерпуль» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Трент Александр-Арнольд, Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: подопечные Слота заметно набирают обороты. «Ливерпуль» победил в 5 своих последних поединках.

    Поединки с мадридцами для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Ливерпуль» проиграл 4 раза при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что англичане намереваются продолжить свой успешный путь. Мохаммед Салах уж точно найдет свой шанс у ворот соперника.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал» Мадрид в 4 турах разжился 6 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

  • Проблемы «Реала» накапливаются: от поредевшего состава до стадиона стоимостью миллиард долларов
  • В этом сезоне «Реал» выглядит уязвимым и неуверенным, к чему этот легендарный клуб не привык
  • 24/11/2024

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Мадридцы учинили разгром «Леганесу» (3:0).

    А вот до того «сливочные» по всем статьям переиграли «Осасуну» (4:0). А вот поединок с «Миланом» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго, Эдер Милитао, Лукас Васкес — травмированы.

    Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти весьма сильны, но стабильности команде не хватает. «Сливочные» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Более того, «Реал» Мадрид и в Примере пока явно не преуспевает. Там подопечные Анчелотти пребывают на 2 позиции.

    Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и Кай звездный Килиан Мбаппе пока все никак не может проявить свои лучшие качества.

    Нет сомнений, что гости постараются сыграть максимально агрессивно. Англичан «сливочные» явно не боятся, да и не проигрывают им уже 15 лет.

    Статистика для ставок

    • Мерсисайдцы выиграли в 5 своих последних матчах

    • Мадридцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Ливерпуль» в Лиге чемпионов пропустил всего 1 мяч в 4 встречах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Мадридцы традиционно успешно противостоят «Ливерпулю», и явно будут активны в атаке.

    «Сливочные» способны прибавить в плане реализации, да и Джуд Беллингем постепенно набирает свои лучшие кондиции.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 6.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что мерсисайдцы уступят команде Анчелотти со счетом 1:3.

    Ставка: Точный счет 1:3 за 23.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шарлотт — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Атланта — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мемфис — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нисиока — Мория
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Негриту — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Имер — Захаров
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (6.80), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. «Сливочные» уверенно расправятся с «Ливерпулем»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры