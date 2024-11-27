27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы стартовали в Лиге чемпионов весьма продуктивно. В 4 турах они добыли 12 зачетных баллов.

При этом «Ливерпуль» в Лиге чемпионов находится на 1 месте. Да и в свои ворота команда пропустила всего один мяч в 4 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда Арне Слота выиграла. Мерсисайдцы с трудом одолели «Саутгемптон» (3:2).

До того команда уверенно обыграла «Астон Виллу» (2:0). Да и поединок с «Байером» завершился феерической викторией (4:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Ливерпуль» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Трент Александр-Арнольд, Алиссон, Федерико Кьеза, Диогу Жота — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Слота заметно набирают обороты. «Ливерпуль» победил в 5 своих последних поединках.

Поединки с мадридцами для команды традиционно складываются неудачно. В трех очных встречах «Ливерпуль» проиграл 4 раза при одном паритете.

И уж совсем очевидно, что англичане намереваются продолжить свой успешный путь. Мохаммед Салах уж точно найдет свой шанс у ворот соперника.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид в 4 турах разжился 6 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Мадридцы учинили разгром «Леганесу» (3:0).

А вот до того «сливочные» по всем статьям переиграли «Осасуну» (4:0). А вот поединок с «Миланом» завершился поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго, Эдер Милитао, Лукас Васкес — травмированы.

Состояние команды: Подопечные Карло Анчелотти весьма сильны, но стабильности команде не хватает. «Сливочные» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

Более того, «Реал» Мадрид и в Примере пока явно не преуспевает. Там подопечные Анчелотти пребывают на 2 позиции.

Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. Да и Кай звездный Килиан Мбаппе пока все никак не может проявить свои лучшие качества.

Нет сомнений, что гости постараются сыграть максимально агрессивно. Англичан «сливочные» явно не боятся, да и не проигрывают им уже 15 лет.

Статистика для ставок

Мерсисайдцы выиграли в 5 своих последних матчах

Мадридцы победили в 2 своих последних поединках

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов пропустил всего 1 мяч в 4 встречах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Мадридцы традиционно успешно противостоят «Ливерпулю», и явно будут активны в атаке.

«Сливочные» способны прибавить в плане реализации, да и Джуд Беллингем постепенно набирает свои лучшие кондиции.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 6.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что мерсисайдцы уступят команде Анчелотти со счетом 1:3.

Ставка: Точный счет 1:3 за 23.00