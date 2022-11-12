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    «Урал» одержал домашнюю победу над «Факелом»

    «Урал» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Екатеринбургский «Урал» одержал домашнюю победу над воронежским «Факелом» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

    «Урал»
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    «Урал»

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Кулаков забежал по флангу и сделал пас вразрез. Ранджелович ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, а Андрей Егорычев набежал и замкнул в касание.

    На 60-й минуте Ранджелович со стандартного положения выполнил подачу в район вратарской, где Эммерсон выиграл позицию и головой подрезал мяч под штангу.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Факел 2:0
    Голы: 1:0 Андрей Егорычев (31'), 2:0 Эмерсон (59'), : (83') Урал: Begic S., Мингиян Бевеев (Goglichidze L., 81'), Эрик Бикфалви (Олег Шатов, 70'), Cisse I., Андрей Егорычев, Эмерсон, Gazinskiy Y., Алексей Каштанов, Kulakov D., Илья Помазун, Randjelovic L. (Александр Юшин, 70') Факел: Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Сергей Божин, Сергей Брызгалов (Владислав Мастерной, 76'), Даниил Черняков (Матвей Ивахнов, 70'), Василий Черов (Ильнур Альшин, 46'), Алексей Городовой, Руслан Магаль, Максим Максимов (Георгий Гонгадзе, 56'), Андрей Мендель (Олег Дмитриев, 56'), Евгений Морозов Предупреждения: Андрей Мендель (45+2'), Эрик Бикфалви (65'), Андрей Егорычев (88')

    «Урал» набрал 21 очко и переместился на десятую строчку турнирной таблицы, у «Факела» 13 очков и 13-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Чемпионат России по футболу уходит на зимние каникулы. Матчи 18-го тура состоятся в марте следующего года. 5 марта «Факел» примет «Химки» в Воронеже, а «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком».

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