Орлов: Инсайд, который получил, казалось, из надежного источника, оказался фэйком

Комментаторобъяснил, почему извинился перед защитником

После поражения «Зенита» от «Ахмата» в Мир РПЛ (1:2) журналист раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в "Ахмат". Возможно, он мыслями уже не в Зените». Позже он извинился перед игроком и грозненским клубом.

«Признать свою ошибку не зазорно. Инсайд, который получил, казалось, из надежного источника, оказался фэйком. В таком случае лучше извиниться сразу.

Никто не ожидал, что лидер чемпионата РПЛ сыграет так плохо. Даже для Сергея Семака это стало неприятным сюрпризом.

Ничто не предвещало первого поражения питерского клуба в чемпионате страны, но две грубые ошибки защитников к нему привели», — сказал Орлов «Спорту день за днем».