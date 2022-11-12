В «Пари НН» высказались об уходе Галактионова

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше.
Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Мы расстаемся друзьями», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Локомотив» находится на 14-й строчке по итогам 16-ти сыгранных матчей.