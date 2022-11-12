В «Пари НН» высказались об уходе Галактионова

Генеральный директор «Пари НН»прокомментировал уходс поста главного тренера команды.

«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше.

Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Мы расстаемся друзьями», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Локомотив» находится на 14-й строчке по итогам 16-ти сыгранных матчей.