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    В «Пари НН» высказались об уходе Галактионова

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    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал уход Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше.

    Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Мы расстаемся друзьями», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».

    «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Локомотив» находится на 14-й строчке по итогам 16-ти сыгранных матчей.

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