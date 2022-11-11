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    Сулейманов: Слухи ходили, что через каждый матч Галактионов уйдет. Надеялись, что останется

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    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов признался, что футболисты нижегородского клуба надеялись на продолжение работы Михаила Галактионова на посту главного тренера команды.

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    Галактионов объявил, что покидает пост главного тренера «Пари НН» в пятницу, 11 ноября, после победного матча 17‑го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

    «Команда, конечно, будет скучать по нему. Он хороший тренер, отличный, помогал нам в этой половине сезона. Надеялись, что будет дальше, но так получилось. Пожелаем ему только удачи, а нам — работать дальше.

    Не сломает эта ситуация команду? Нет, ни в коем случае. Каждый футболист — профессионал, знает, что делает, это его карьера. Должны работать дальше. Мотивация всегда есть, но видя [его как] тренера противоположной команды, будет не по себе.

    Об уходе узнали буквально минут 10 назад. Слухи ходили, что через каждый матч он уйдет. Надеялись, что останется. Мы к каждому матчу готовились, нас это не волновало.

    Слухи на игре вообще не сказывались, тренер проявлял желание победить. Серия поражений не была связана, просто небольшое совпадение.

    Галактионов однозначно поменял стиль игры, мы играем не сзади, а в атаку. Я при этом тренере забиваю, отдаю голевые передачи. Для меня это просто топ.

    Конечно, хотелось бы, чтобы это все осталось, у нас хорошо получается. Мы с ЦСКА играли молодыми игроками, сейчас три мяча забили "Ахмату". Если будем продолжать в том же духе, все будет хорошо.

    C собой не звал, но я всегда буду ждать предложений, буду отталкиваться от того, как генеральный директор и агент будут смотреть на это. Будем ждать.

    Мне и здесь нравится, что будет, то будет. Я не сожалею ни о чем. У меня еще полтора года контракта с "Пари НН", пока ничего я не слышал, не видел.

    У Галактионова везде все получается. В сборной все отлично было, здесь тоже все получалось. Какие подводные камни в "Локо"? Там все изменилось, при мне был Юрий Палыч (Семин), который никому не давал ни вправо, ни влево шагнуть», — приводит слови игрока «Матч ТВ».

    Галактионов работал с «Пари НН» с июня текущего года. После 17‑ти туров команда занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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