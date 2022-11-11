«Пари НН» — «Ахмат»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева. Сулейманов получил мяч у линии штрафной «Ахмата» и покатил его левее, на Ярослава Михайлова, который прекрасным по точности ударом попал под самую штангу, в левый нижний угол.
На 52-й минуте Журавлёв первым успел к мячу после дальнего навеса Кротова к штрафной «Ахмата», но после этого «обрезался» при передаче налево. Тимур Сулейманов перехватил мяч в штрафной, быстро обработал и запустил «парашют» над Шелией в сетку ворот.
Счет стал крупным на 70-й минуте. Шильцов практически от лицевой линии покатил мяч назад, на Дмитрия Рыбчинского, который технично закрутил его средней высоте под дальнюю штангу.
Три минуты спустя «Ахмат» размочил счет. После классного навеса с левого фланга к линии вратарской «Пари НН» Владимир Ильин мощно пробил головой в прыжке, вколачивая мяч в сетку.
На 86-й минуте гости сократили отставание до минимума. После подачи слева в штрафную хозяев с углового небольшая суматоха началась, и в итогеАртем Тимофеев сориентировался быстрее всех и отправил мяч в сетку.
«Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» остался на пятой строчке (26 очков).
Напомним, что это последний тур РПЛ перед длительной паузой на чемпионат мира и зимний перерыв.