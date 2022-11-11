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    Хазов назначен и.о. главного тренера «Пари НН»

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    Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» назначен Антон Хазов, сообщил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

    Антон Хазов
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    Антон Хазов

    В пятницу, 11 ноября, в матче 17-го тура «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2). После игры Михаил Галактионов объявил об уходе с поста тренера команды.

    «Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше. Клуб очень вырос с его приходом.

    Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

    Мы расстаемся друзьями», — сказал Измайлов в эфире «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает 11‑е место в таблице, набрав 19 очков в 17 матчах. Матч Кубка России «Химки» — «Нижний Новгород» состоится 22 ноября.

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