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    Суарес, Нуньес и Варела в составе Уругвая на чемпионат мира

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    Объявлена итоговая заявка сборной Уругвая для участия в чемпионате мира.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    Заявка сборной Уругвая
    • Вратари: Серхио Рочет («Насьонал»), Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Себастьян Соса («Индепендьенте», Аргентина).
    • Защитники: Леандро Кабрера («Эспаньол», Испания), Агустин Рохель («Герта», Германия), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Себастьян Касерес («Америка», Мексика), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Гилермо Варела («Фламенго», Бразилия), Дамиан Суарес («Хетафе», Испания), Матиас Оливейра («Наполи», Италия), Матиас Винья («Рома», Италия).
    • Полузащитники: Лукас Торрейра («Галатасарай», Турция), Мануэль Угарте («Спортинг», Португалия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм», Англия), Матиас Весино («Лацио», Италия), Джорджиан Де Аррасаэта («Фламенго», Бразилия), Николас Де Ла Крус («Ривер Плейт», Аргентина).
    • Нападающие: Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед», Англия), Агустин Каноббио («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Брайн Окампо («Кадис», Испания), Диего Росси («Фенербахче», Турция), Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Англия), Луис Суарес («Насьонал»), Мартин Сатриано («Эмполи», Италия).

    Турнир стартует 20 ноября. Уругвайская команда сыграет в группе H с Южной Кореей, Ганой и Португалией.

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