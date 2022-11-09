Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).
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