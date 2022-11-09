В 22:45 09.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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