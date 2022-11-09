«Арсенал»
«Арсенал» в нынешнем сезоне выглядит блестяще. Сейчас команда занимает законное первое место в турнирной таблице АПЛ.
Минувший тур принес команде очередные три очка. Подопечные Микеля Артеты минимально переиграли «Челси».
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион
«Арсенал» выиграл только три своих последних матча. Причем в них «канониры» не пропустили ни разу.
Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза выходили победителями.
«Брайтон»
«Чайки» в АПЛ выступают вполне прилично. Нынешнее 6 место для скромного клуба можно считать успешной диспозицией.
Минувший тур стал для команды продуктивным. «Брайтон» на выезде одолел «Вулверхэмптон» (2:3).
«Чайки» относительно неплохо атакуют. В 13 матчах чемпионата команда сумела забить уже 22 мяча.
«Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. К слову, с обороной у команды относительный порядок.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Брайтона» — за 5.25.
«Арсенал»
«Канониры» наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.