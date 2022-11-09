ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Игра на выбывание. ПСЖ сразится с «Баварией», а «Реал» и «Ливерпуль» повторят прошлогодний финал Лионель МессиТрансферный дайджест. 1—7 ноября Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • 01:00
    • «Реал» уступил «Райо Вальекано» и остался на втором месте в Ла Лиге
  • 22:25
    • ЦСКА по буллитам уступил «Локомотиву»
  • 21:51
    • «Спартак» на выезде уступил «Торпедо»
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги конференций
  • 15:44
    • «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Канониры» начнут без прелюдий

    «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок Английской лиги, 9 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Брайтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэль Мартинелли
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 09 Ноября 2022 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» в нынешнем сезоне выглядит блестяще. Сейчас команда занимает законное первое место в турнирной таблице АПЛ.

    Минувший тур принес команде очередные три очка. Подопечные Микеля Артеты минимально переиграли «Челси».

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион

    1X2Новым игрокам
  • 1.683.955.00Фрибет$40
    •

    «Арсенал» выиграл только три своих последних матча. Причем в них «канониры» не пропустили ни разу.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза выходили победителями.

    «Брайтон»

    «Чайки» в АПЛ выступают вполне прилично. Нынешнее 6 место для скромного клуба можно считать успешной диспозицией.

    Минувший тур стал для команды продуктивным. «Брайтон» на выезде одолел «Вулверхэмптон» (2:3).

  • Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • Почему российский форвард покидает турецкий клуб и что ждет его дальше?
  • 06/11/2022

    • «Чайки» относительно неплохо атакуют. В 13 матчах чемпионата команда сумела забить уже 22 мяча.

    «Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. К слову, с обороной у команды относительный порядок.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Брайтона» — за 5.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Арсенал» в любом кадровом сочетании смотрится солидно. «Брайтон» наверняка более сосредоточен на выступлениях в АПЛ, чем на кубковых турнирах.

    «Канониры» наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Айлендерс — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Индиана Пэйсерс — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Майами Хит — Портленд Трэйл Блэйзерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Соболенко — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» начнут без прелюдий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры