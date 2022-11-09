«Арсенал» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» в нынешнем сезоне выглядит блестяще. Сейчас команда занимает законное первое место в турнирной таблице АПЛ.

Минувший тур принес команде очередные три очка. Подопечные Микеля Артеты минимально переиграли «Челси».

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«Арсенал» выиграл только три своих последних матча. Причем в них «канониры» не пропустили ни разу.

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Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза выходили победителями.

«Брайтон»

«Чайки» в АПЛ выступают вполне прилично. Нынешнее 6 место для скромного клуба можно считать успешной диспозицией.

Минувший тур стал для команды продуктивным. «Брайтон» на выезде одолел «Вулверхэмптон» (2:3).

«Чайки» относительно неплохо атакуют. В 13 матчах чемпионата команда сумела забить уже 22 мяча.

«Брайтон» наверняка не будет отсиживаться в тылах. К слову, с обороной у команды относительный порядок.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Брайтона» — за 5.25.

«Арсенал» в любом кадровом сочетании смотрится солидно . «Брайтон» наверняка более сосредоточен на выступлениях в АПЛ, чем на кубковых турнирах.

«Канониры» наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.