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    «Торпедо» уступило «Крыльям Советов»

    «Торпедо» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

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    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Крылья Советов 0:2
    Голы: 0:1 Фернандо Костанца (34'), 0:2 Сергей Пиняев (47') Торпедо: Curic M. (Caimacov M., 66'), Александр Довбня, Хожимат Эркинов, Давид Караев, Koszta M. (Александр Рязанцев, 46'), Олег Кожемякин, Le Tallec D., Равиль Нетфуллин, Roganovic B., Savic I. (Иван Енин, 46'), Игорь Смольников Крылья Советов: Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Роман Ежов, Фернандо Костанца, Максим Глушенков (Амар Рахманович, 46'), Александр Коваленко, Богдан Овсянников, Сергей Пиняев (Александар Чиркович, 66'), Владислав Шитов (Денис Якуба, 66'), Александр Солдатенков, Максим Витюгов Предупреждения: Давид Караев (5'), Максим Глушенков (27'), Savic I. (41')
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