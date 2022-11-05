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    Семак: Все в чемпионате ждут ошибки «Зенита». Сегодня дождались

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о поражении в домашнем матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

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    «Пропущенные мячи — это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.

    Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки. Замена Чистякова? Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.

    Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

    Календарь и таблица РПЛ

    Поражение от «Ахмата» стало для «Зенита» первым в текущем сезоне в чемпионате России.

    Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 6 очков.

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