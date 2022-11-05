Семак: Все в чемпионате ждут ошибки «Зенита». Сегодня дождались

«Пропущенные мячи — это всегда ошибки. Очень плохо сыграли в обороне, за что и поплатились.
Во втором тайме играли хорошо, но одного мяча не хватило для того, чтобы набрать очки. Замена Чистякова? Неуверенно смотрелся, не пошла у него игра.
Все в чемпионате ждут нашей ошибки. Сегодня получилось, что дождались», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Поражение от «Ахмата» стало для «Зенита» первым в текущем сезоне в чемпионате России.
Команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на 6 очков.