Семин: Хайкин будет востребован на рынке

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о желании голкиперапокинуть норвежский

Хайкин ранее заявил, что не будет продлевать контракт с «Буде-Глимт». Россиянин намерен покинуть команду в конце года.

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдет. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене.

Сложно советовать, в какой клуб ему стоит перейти. Но у Никиты есть свои мысли и идеи, которые он захочет воплотить», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Хайкин вместе с «Буде-Глимт» дважды выигрывал чемпионат Норвегии — в 2020 и 2021 годах.