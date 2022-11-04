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    Магкеев жестко ответил Баринову, который ранее обвинил игроков «Локомотива» в безразличии

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал слова Дмитрия Баринова, который ранее обвинил остальных игроков команды в безразличии.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    «Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива.

    Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами.

    Дима не маленький мальчик. Он капитан "Локомотива", который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит.

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    • Не сомневаюсь, он все прекрасно понимает. Что касается меня, то да, я бы поступил по-другому», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 15-ти туров.

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