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    Салах: Концовка матча с «Наполи» получилась невероятной

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Концовка была невероятной. Безусловно, мы этим очень довольны. Результат для нас хорош и на будущее придает нам уверенности.

    Я так до конца и не уверен [кто автор первого гола]. Я просто добивал. Если именно я забил, очень этим доволен, тем не менее, мы просто рады тому, что добились победы.

    Уверенности это придает, но все же лишь как отдельно взятая игра. Мы хорошо закончили групповой турнир, но нам по-прежнему необходимо прибавлять в премьер-лиге, так что теперь сосредоточимся на этом», — приводит слова Салаха официальный сайт УЕФА.

    «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, а «Наполи» — с первого.

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