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    Виктория Пльзень — Барселона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.11.2022 в 23:00 начнется матч в группе C Лиги чемпионов Виктория Пльзень — Барселона

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    Виктория Пльзень и Барселона начнут матч в 23:00 в группе C Лиги чемпионов, 01.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Виктория Пльзень» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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