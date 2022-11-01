В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов группы С «Барселона» в Пльзене сыграет с «Викторией». Встреча состоится 1 ноября в 23:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Пльзень

Чешский коллектив после этого матча распрощается с еврокубками как минимум до следующего сезона.

«Виктория» занимает последнее место в таблице, не имея ни одного набранного балла. За 5 туров она пропустила колоссальные 20 голов. Ни одна команда турнира столько не пропустила.

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В 4 из 5 матчей групповой стадии команда пропускала как минимум по 4 гола. В прошлом туре она уступила «Интеру» 0:4. 29 октября хозяева провели последний официальный поединок, в котором обыграли «Злин» в чемпионате Чехии со счетом 3:0.

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Мохамед Тижани, Ян Сикора, Радим Ржезник, Ян Копиц и Ян Климент — игроки, которые пропустят матч из-за травмы. Джон Москера, являющийся одним из главных бомбардиров команды, не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«Барселона»

«Каталонцы» снова не попали в плей-офф Лиги чемпионов. В этом сезоне они добрались только до плей-офф Лиги Европы.

Вряд ли от команды Хави стоит ждать активной атакующей игры. Ничего турнирно не изменится, к тому же у нее много кадровых потерь. У Бускетса перебор желтых. Серхи Роберто, Андреас Кристенсен, Мемфис Депай, Эрик Гарсия и Рональд Араухо травмированы. Под вопросом Жюль Кунде.

В прошлом туре «Барса» проиграла «Баварии» (0:3) и продлила серию без побед в ЛЧ, достигшую отметки в 4 матча.

В чемпионате у «каталонцев» все относительно нормально — разгромные победы над «Атлетиком» (4:0) и «Вильярреалом» (3:0), а также 3 очка в матче с «Валенсией» (1:0).

Прогноз и ставка

Хави придется провести ротацию в связи с плотным графиком и таким списком кадровых потерь. Возможно, это повлияет на результативность «Барсы».

В победе гостей никто не сомневается — 1.28 на «Барселону» и 10.0 на «Викторию».

Хозяева сыграют на своем поле против такой грозной команды. Будет аншлаг. Пльзенцы постараются прервать серию крупных поражений, отыграть надежно в защите и не проиграть с большим отрывом. Ставка — Ф1 +1.5 за 2.10.