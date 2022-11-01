ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре «Спартак» — «Торпедо»Вымучали. «Спартак» с трудом обыграл «Торпедо» и продолжил погоню за «Зенитом» Арт FIFA 23Все еще не величайшая в истории. Какие проблемы вскрыла FIFA 23 за месяц с момента релиза?
  • 07:54
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге АТР
  • 21:30
    • «Зенит» вырвал победу у «Краснодара» благодаря пенальти
  • 21:12
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом»
  • 20:18
    • «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной»
    Все новости спорта

    В Пльзене разгрома не будет

    «Виктория» Пльзень — «Барселона». Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Виктория Пльзень Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Френки де Йонг
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов группы С «Барселона» в Пльзене сыграет с «Викторией». Встреча состоится 1 ноября в 23:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 01 Ноября 2022 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Виктория» Пльзень

    Чешский коллектив после этого матча распрощается с еврокубками как минимум до следующего сезона.

    «Виктория» занимает последнее место в таблице, не имея ни одного набранного балла. За 5 туров она пропустила колоссальные 20 голов. Ни одна команда турнира столько не пропустила.

    Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 10.005.801.28Фрибет$40
    •

    В 4 из 5 матчей групповой стадии команда пропускала как минимум по 4 гола. В прошлом туре она уступила «Интеру» 0:4. 29 октября хозяева провели последний официальный поединок, в котором обыграли «Злин» в чемпионате Чехии со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мохамед Тижани, Ян Сикора, Радим Ржезник, Ян Копиц и Ян Климент — игроки, которые пропустят матч из-за травмы. Джон Москера, являющийся одним из главных бомбардиров команды, не сыграет из-за перебора желтых карточек.

    «Барселона»

    «Каталонцы» снова не попали в плей-офф Лиги чемпионов. В этом сезоне они добрались только до плей-офф Лиги Европы.

    Вряд ли от команды Хави стоит ждать активной атакующей игры. Ничего турнирно не изменится, к тому же у нее много кадровых потерь. У Бускетса перебор желтых. Серхи Роберто, Андреас Кристенсен, Мемфис Депай, Эрик Гарсия и Рональд Араухо травмированы. Под вопросом Жюль Кунде.

  • Победители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне
  • Главные итоги пятого тура группового этапа Лиги чемпионов
  • 28/10/2022

    • В прошлом туре «Барса» проиграла «Баварии» (0:3) и продлила серию без побед в ЛЧ, достигшую отметки в 4 матча.

    В чемпионате у «каталонцев» все относительно нормально — разгромные победы над «Атлетиком» (4:0) и «Вильярреалом» (3:0), а также 3 очка в матче с «Валенсией» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Хави придется провести ротацию в связи с плотным графиком и таким списком кадровых потерь. Возможно, это повлияет на результативность «Барсы».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В победе гостей никто не сомневается — 1.28 на «Барселону» и 10.0 на «Викторию».

    Хозяева сыграют на своем поле против такой грозной команды. Будет аншлаг. Пльзенцы постараются прервать серию крупных поражений, отыграть надежно в защите и не проиграть с большим отрывом. Ставка — Ф1 +1.5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Кецманович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колос — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баес — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Леванте — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Сакраменто Кингз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Баффало — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Виктория» Пльзень — «Барселона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. В Пльзене разгрома не будет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры