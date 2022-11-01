«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, составы, коэффициенты

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс, Фирмино, Салах.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Кварацхелия.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.08, на успех «Наполи» — 3.85, на ничью — 4.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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