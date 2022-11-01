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    Хвича — в стартовом составе «Наполи» на матч с «Ливерпулем»

    «Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Наполи» огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс, Фирмино, Салах.

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.08, на успех «Наполи» — 3.85, на ничью — 4.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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