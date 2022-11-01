«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Милнер, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Джонс, Фирмино, Салах.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.08, на успех «Наполи» — 3.85, на ничью — 4.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.