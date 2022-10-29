«Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Лондонскийодержал выездную победу над(3:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Тавернер справа прошёл вперёд и по линии штрафной площади сделал пас налево на Мура. Киффер с четырнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.

На 50-й минуте Смит справа навесил на Мура, который головой пробил в перекладину ворот «Тоттенхэма». Мяч от каркаса отскочил за линию, что позволило Кифферу Муру оформить дубль.

На 57-й минуте «шпоры» отквитали один мяч. Сессеньон слева получил пас на ход от Хёйбьерга, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в ворота.

На 73-й минуте Сон от углового флага навесил к дальней штанге. Траверс на выходе не добрался до мяча, а Дэвис головой пробил точно, сравняв счет.

А в компенсированное время Сон от углового флага навесил к воротам «Борнмута». Мяч отскочил к Бентункуру, который удачно пробил в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Тоттенхэм 2:3 Голы: 1:0 Киффер Мур (22'), 2:0 Киффер Мур (50'), 2:1 Райан Сесеньон (57'), 2:2 Бен Дэвис (73'), 2:3 Родриго Бентанкур (90 + 2') Борнмут: Марк Траверс, Адам Смит, Крис Мепэм, Маркос Сенеси, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Хефферсон Лерма, Джордан Земура, Доминик Соланке, Филип Биллинг, Киффер Мур Тоттенхэм: Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Райан Сесеньон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ив Биссума, Оливер Скипп, Эмерсон, Бен Дэвис, Клеман Лангле, Давинсон Санчес, Уго Льорис Предупреждения: Райан Сесеньон (61'), Гарри Кейн (69'), Льюис Кук (82')

«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах. «Борнмут» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 13 играх.