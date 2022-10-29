«Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Тавернер справа прошёл вперёд и по линии штрафной площади сделал пас налево на Мура. Киффер с четырнадцати метров точно пробил в правый угол ворот.
На 50-й минуте Смит справа навесил на Мура, который головой пробил в перекладину ворот «Тоттенхэма». Мяч от каркаса отскочил за линию, что позволило Кифферу Муру оформить дубль.
На 57-й минуте «шпоры» отквитали один мяч. Сессеньон слева получил пас на ход от Хёйбьерга, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в ворота.
На 73-й минуте Сон от углового флага навесил к дальней штанге. Траверс на выходе не добрался до мяча, а Дэвис головой пробил точно, сравняв счет.
А в компенсированное время Сон от углового флага навесил к воротам «Борнмута». Мяч отскочил к Бентункуру, который удачно пробил в сетку.
«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах. «Борнмут» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 13 играх.