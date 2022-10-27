Мантуан: Я совершенно точно готов сыграть 90 минут в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча св 15-м туре РПЛ.

«Я совершенно точно готов сыграть 90 минут, но решает главный тренер — он точно знает, что лучше для команды.

По поводу "Краснодара" — мы внимательно изучаем соперника, готовимся к игре и настраиваемся. Это будет непростой матч на выезде.

Если не ошибаюсь, "Краснодар" идет пятым. Поэтому ждем непростой игры. Сделаем все, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Мантуана пресс-служба питерского клуба.

Мантуан провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил три мяча.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября, начало — в 19:30 мск.