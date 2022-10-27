Мантуан: Я совершенно точно готов сыграть 90 минут в матче с «Краснодаром»

Густаво Мантуан Фото: fc-zenit.ru
«Я совершенно точно готов сыграть 90 минут, но решает главный тренер — он точно знает, что лучше для команды.
По поводу "Краснодара" — мы внимательно изучаем соперника, готовимся к игре и настраиваемся. Это будет непростой матч на выезде.
Если не ошибаюсь, "Краснодар" идет пятым. Поэтому ждем непростой игры. Сделаем все, чтобы вернуться домой с победой», — приводит слова Мантуана пресс-служба питерского клуба.
Мантуан провел в текущем чемпионате России девять матчей, в которых забил три мяча.
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября, начало — в 19:30 мск.