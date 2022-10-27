ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериНовая метла. Как будет играть «Астон Вилла» при Унаи Эмери?
    Все новости спорта

    Ловрен и Кассьерра могут пропустить матч с «Краснодаром»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Краснодар РПЛ Футбол России
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен и нападающий Матео Кассьерра могут пропустить матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

    Деян Ловрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Ловрен

    «Матео Кассьерра фрагментарно восстанавливается, сегодня он частично примет участие в тренировке. Посмотрим, насколько он будет готов.

    Деян Ловрен также испытывает некоторые проблемы — увидиим, сможет ли он принять участие в матч.

  • Семак высказался о будущем Сутормина
  • Читайте по теме

    • Нам нужна конкуренция внутри команды, нужны игроки, которые способны заменить выбывших.

    На мой взгляд, нашего состава достаточно для того, чтобы играть в чемпионате и в Кубке. Играть должны сильнейшие. Игроки, которые участвуют в матчах, просто лучше готовы сыграть на нужной позиции», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября, начало — в 19:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Головин огорчит Черчесова
  • «Ференцварош» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто выиграет битву за путевку в 1/8 финала Лиги Европы?
  • «Фенербахче» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «МЮ» разгромить «Шериф»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ференцварош — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фиорентина — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХИК — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Силькеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры