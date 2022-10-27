Ловрен и Кассьерра могут пропустить матч с «Краснодаром»

Защитник «Зенита»и нападающиймогут пропустить матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Матео Кассьерра фрагментарно восстанавливается, сегодня он частично примет участие в тренировке. Посмотрим, насколько он будет готов.

Деян Ловрен также испытывает некоторые проблемы — увидиим, сможет ли он принять участие в матч.

Нам нужна конкуренция внутри команды, нужны игроки, которые способны заменить выбывших.

На мой взгляд, нашего состава достаточно для того, чтобы играть в чемпионате и в Кубке. Играть должны сильнейшие. Игроки, которые участвуют в матчах, просто лучше готовы сыграть на нужной позиции», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 30 октября, начало — в 19:30 мск.