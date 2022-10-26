Рейна: Рады, что вышли в следующий раунд ЛЧ

Полузащитник «Боруссии»прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Трудный матч против очень хорошей команды. Рады, что вышли в следующий раунд. Это особенно трудный сезон.

Календарь матчей очень напряженный, так что выход в плей-офф совершенно точно придаст нам уверенности», — цитирует Рейну пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Боруссия» располагается на второй строчке с 8 очками. Дортмундский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.