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    Сандро: Игроки «Бенфики» могут доставить проблемы в любой момент

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    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

    Алекс Сандро
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    Алекс Сандро

    Во 2-м туре «Бенфика» обыграла «Юве» со счетом 2:1. После 4-х туров у «Бенфики» 8 очков, у «Ювентуса» — 3.

    «В этом сезоне "Бенфика" еще не проигрывала? Надеюсь, это случится. Будет очень тяжело, но мы готовы. Уверен, проведем хороший матч.

    Игроки "Бенфики" могут доставить проблемы в любой момент. Мы же можем думать только о победе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 25 октября в Лиссабоне и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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