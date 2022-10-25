Сандро: Игроки «Бенфики» могут доставить проблемы в любой момент

Защитникподелился ожиданиями от матча св рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Во 2-м туре «Бенфика» обыграла «Юве» со счетом 2:1. После 4-х туров у «Бенфики» 8 очков, у «Ювентуса» — 3.

«В этом сезоне "Бенфика" еще не проигрывала? Надеюсь, это случится. Будет очень тяжело, но мы готовы. Уверен, проведем хороший матч.

Игроки "Бенфики" могут доставить проблемы в любой момент. Мы же можем думать только о победе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Лиссабоне и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.