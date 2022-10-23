В 16:00 23.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Алания» — «Краснодар-2» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «Алания». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Алания»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Краснодар-2 — Алания.

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