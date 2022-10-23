«Краснодар-2»
Молодые кубанцы в последних матчах не радуют. На текущий момент «Краснодар-2» находится в опасной зоне — на 16 месте в таблице.
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Краснодар-2» на выезде был разгромлен «Рубином» (5:2).
Коэффициенты матча Краснодар-2 — Алания
Более того, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и результативность хромает на обе ноги: 11 голов в 14 матчах.
Поединки с «Аланией» для команды в последние годы складываются неудачно. Последняя виктория была зафиксирована еще пять лет назад в рамках второго дивизиона.
«Алания»
Лидер дивизиона оторвался от конкурентов уже на 4 очка. Владикавказцы привычно сильны в атаке, да и оборона выглядит монолитно.
А вот в своем последнем матче «Алания» добыла три очка. «Барсы» разгромили сильный «СКА-Хабаровск» (4:1).
Причем эта виктория стала для команды четвертой к ряду. Наверняка «Алания» постарается продолжить свою победную серию.
В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. На их стороне опыт и психологическое преимущество.
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Краснодара-2» — за 5.90.
«Краснодар-2» переживает сложный период. «Алания»
«Алания» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.21.