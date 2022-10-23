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    Уверенная победа «барсов»?!

    «Краснодар-2» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Первая лига, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Алания»
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    «Алания»
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Краснодар-2» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Краснодар-2»

    Молодые кубанцы в последних матчах не радуют. На текущий момент «Краснодар-2» находится в опасной зоне — на 16 месте в таблице.

    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Краснодар-2» на выезде был разгромлен «Рубином» (5:2).

    Коэффициенты матча Краснодар-2 — Алания

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    Более того, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и результативность хромает на обе ноги: 11 голов в 14 матчах.

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединки с «Аланией» для команды в последние годы складываются неудачно. Последняя виктория была зафиксирована еще пять лет назад в рамках второго дивизиона.

    «Алания»

    Лидер дивизиона оторвался от конкурентов уже на 4 очка. Владикавказцы привычно сильны в атаке, да и оборона выглядит монолитно.

    А вот в своем последнем матче «Алания» добыла три очка. «Барсы» разгромили сильный «СКА-Хабаровск» (4:1).

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    • Причем эта виктория стала для команды четвертой к ряду. Наверняка «Алания» постарается продолжить свою победную серию.

    В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. На их стороне опыт и психологическое преимущество.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Краснодара-2» — за 5.90.

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    «Краснодар-2» переживает сложный период. «Алания» постарается укрепить лидерство.

    «Алания» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.21.

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    «Краснодар-2» — «Алания»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «барсов»?!
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