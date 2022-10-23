«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:00 мск. «Краснодар-2» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

Молодые кубанцы в последних матчах не радуют. На текущий момент «Краснодар-2» находится в опасной зоне — на 16 месте в таблице.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Краснодар-2» на выезде был разгромлен «Рубином» (5:2).

Коэффициенты матча Краснодар-2 — Алания 1X2Новым игрокам 4.303.651.85Фрибет$40

Более того, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и результативность хромает на обе ноги: 11 голов в 14 матчах.

Прогнозы на ФНЛ

Поединки с «Аланией» для команды в последние годы складываются неудачно. Последняя виктория была зафиксирована еще пять лет назад в рамках второго дивизиона.

«Алания»

Лидер дивизиона оторвался от конкурентов уже на 4 очка. Владикавказцы привычно сильны в атаке, да и оборона выглядит монолитно.

А вот в своем последнем матче «Алания» добыла три очка. «Барсы» разгромили сильный «СКА-Хабаровск» (4:1).

Причем эта виктория стала для команды четвертой к ряду. Наверняка «Алания» постарается продолжить свою победную серию.

В этом поединке гости наверняка будут активно идти вперед. На их стороне опыт и психологическое преимущество.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Краснодара-2» — за 5.90.

«Краснодар-2» переживает сложный период. «Алания» постарается укрепить лидерство .

«Алания» выглядит на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.21.