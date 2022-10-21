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    Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде решил не подавать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    «Мы со "Спартаком" решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — приводит слова агента Sport24.

  • Бальде останется в России на время дисквалификации
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    • Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

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