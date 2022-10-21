Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

Нападающий «Спартака»решил не подавать апелляцию на дисквалификацию. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

«Мы со "Спартаком" решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — приводит слова агента Sport24.

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.