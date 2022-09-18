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    Бальде останется в России на время дисквалификации

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не планирует уезжать из России на время дисквалификации. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    «Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

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