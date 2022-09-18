Бальде останется в России на время дисквалификации

Нападающий «Спартака»не планирует уезжать из России на время дисквалификации. Об этом сообщил агент сенегальского футболиста Федерико Пасторелло.

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

«Кейта не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», — сказал агент, слова которого приводит Sport24.

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.