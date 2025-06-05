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    Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?

    ОАЭ — Узбекистан: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 1.97

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    Прогноз и ставки на ОАЭ — Узбекистан
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    Аббосбек Файзуллаев
    5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Узбекистан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: ОАЭ по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают третью позицию в группе с 13-ю очками.

    Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на четыре балла отстает от второго, проходного на мундиаль места, которое как раз занимает ее нынешний соперник.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на выезде одержала победу над Северной Кореей (2:1).

    Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда также в чужих стенах с результатом 0:2 потерпела поражение от Ирана.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, ОАЭ проиграли два раза при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.

    Фабио Лима — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбекистан по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую строчку.

    Команда за два тура до конца отборочного раунда на четыре очка опережает третью позицию, которая уже напрямую не выводит на мундиаль, поэтому в случае победы гарантированно оформит путевку на ЧМ-2026.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Ираном (2:2).

    Перед этим коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль теперь уже в домашних стенах оказался сильнее Кыргызстана с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Узбекистан ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Аббосбек Файзуллаев — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей ОАЭ забивали обе команды

    • в пяти из девяти последних матчей Узбекистан выиграл

    • в трех из четырех последних матчей Узбекистана хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.05, победа ОАЭ — в 3.20.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан выиграет, ведь так было в их в пяти из девяти последних матчей.

    Ставка: Узбекистан победит за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ОАЭ — Узбекистан?

    Матч ОАЭ — Узбекистан состоится 05 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ОАЭ — Узбекистан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ОАЭ — Узбекистан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ОАЭ — Узбекистан?

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.05, победа ОАЭ — в 3.20.

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