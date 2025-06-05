ОАЭ — Узбекистан: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 1.97

ОАЭ
Турнирное положение: ОАЭ по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают третью позицию в группе с 13-ю очками.
Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на четыре балла отстает от второго, проходного на мундиаль места, которое как раз занимает ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на выезде одержала победу над Северной Кореей (2:1).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда также в чужих стенах с результатом 0:2 потерпела поражение от Ирана.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, ОАЭ проиграли два раза при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.
Фабио Лима — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбекистан по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую строчку.
Команда за два тура до конца отборочного раунда на четыре очка опережает третью позицию, которая уже напрямую не выводит на мундиаль, поэтому в случае победы гарантированно оформит путевку на ЧМ-2026.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Ираном (2:2).
Перед этим коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль теперь уже в домашних стенах оказался сильнее Кыргызстана с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Узбекистан ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Аббосбек Файзуллаев — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей ОАЭ забивали обе команды
- в пяти из девяти последних матчей Узбекистан выиграл
- в трех из четырех последних матчей Узбекистана хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.05, победа ОАЭ — в 3.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.85КНДР — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан выиграет, ведь так было в их в пяти из девяти последних матчей.
Ставка: Узбекистан победит за 2.45