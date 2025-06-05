ОАЭ — Узбекистан: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 1.97

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Узбекистан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимают третью позицию в группе с 13-ю очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на четыре балла отстает от второго, проходного на мундиаль места, которое как раз занимает ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на выезде одержала победу над Северной Кореей (2:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла ближневосточная команда также в чужих стенах с результатом 0:2 потерпела поражение от Ирана.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, ОАЭ проиграли два раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы хотя бы на один балл, пусть даже и на своем поле, если учесть примерно более высокий класс соперника.

Фабио Лима — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбекистан по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую строчку.

Команда за два тура до конца отборочного раунда на четыре очка опережает третью позицию, которая уже напрямую не выводит на мундиаль, поэтому в случае победы гарантированно оформит путевку на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Ираном (2:2).

Перед этим коллектив в седьмом туре квалификации на мундиаль теперь уже в домашних стенах оказался сильнее Кыргызстана с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Узбекистан ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Аббосбек Файзуллаев — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей ОАЭ забивали обе команды

в пяти из девяти последних матчей Узбекистан выиграл

в трех из четырех последних матчей Узбекистана хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 3.05, победа ОАЭ — в 3.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Узбекистан выиграет, ведь так было в их в пяти из девяти последних матчей.

Ставка: Узбекистан победит за 2.45