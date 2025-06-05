ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе
  • 09:16
    • НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • 08:39
    • Нагельсманн: Обидно проигрывать, но это часть пути
  • 00:04
    • Португалия обыграла Германию и пробилась в финал Лиги наций
  • 09:33
    • «Трактор» подтвердил уход Фукале
    Все новости спорта

    НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

    «Эдмонтон» — «Флорида»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    «Эдмонтон» победил «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

    «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флорида»

    В основное время у «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон, у «Пантерз» дубль оформил Сэм Беннетт и одну шайбу забросил Брэд Маршан.

    В овертайме автором победного гола стал Драйзайтль.

    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 42 сейва.

    НХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч
    «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Драйзайтль — 8 (Капанен, Уолман), 1:06 — 1:0. Беннетт — 11 (Верхэге, Ткачак), 10:49 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Шмидт, Родригес), 12:30 — 1:2. Беннетт — 12 (Шмидт, Верхэге), 22:00 — 1:3. Арвидссон — 2 (Подколзин, Бушар), 23:17 — 2:3. Экхольм — 1 (Макдэвид, Капанен), 46:33 — 3:3. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Перри), 79:29 — 4:3Вратари: С. Скиннер — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 46 (14+8+14+10) — 32 (7+17+2+6)

    «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ

    Второй матч в серии состоится в субботу, 7 июня, и начнется в 03:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бондарь — Тайхманн
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марцинко — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Парри — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие