НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

победилв первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

В основное время у «Ойлерз» шайбы забросили Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон, у «Пантерз» дубль оформил Сэм Беннетт и одну шайбу забросил Брэд Маршан.

В овертайме автором победного гола стал Драйзайтль.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 42 сейва.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч «Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Драйзайтль — 8 (Капанен, Уолман), 1:06 — 1:0. Беннетт — 11 (Верхэге, Ткачак), 10:49 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Шмидт, Родригес), 12:30 — 1:2. Беннетт — 12 (Шмидт, Верхэге), 22:00 — 1:3. Арвидссон — 2 (Подколзин, Бушар), 23:17 — 2:3. Экхольм — 1 (Макдэвид, Капанен), 46:33 — 3:3. Драйзайтль — 9 (бол., Макдэвид, Перри), 79:29 — 4:3Вратари: С. Скиннер — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 46 (14+8+14+10) — 32 (7+17+2+6)

«Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ

Второй матч в серии состоится в субботу, 7 июня, и начнется в 03:00 мск.