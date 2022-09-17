Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение допинг-контроля

Бальде Кейта Фото: globallookpress.com
Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Решение о его дисквалификации было принято Национальным антидопинговым судом Италии. По правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.
Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.
По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.