Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение допинг-контроля

Сенегальский нападающий московского «Спартака»дисквалифицирован до 5 декабря, сообщает официальный сайт «красно-белых».

Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Решение о его дисквалификации было принято Национальным антидопинговым судом Италии. По правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.

Соответственно, санкция, примененная Итальянской антидопинговой организацией, подлежит признанию РФС.

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одной игре «Спартака», выйдя на замену в матче с «Зенитом» (1:2). Результативными действиями сенегалец не отметился.