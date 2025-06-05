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    Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?

    Соболенко — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Свентек
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 05 Июня 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 16:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Соболенко

    Арина второй раз в карьере вышла в полуфинал на французском мэйджоре.

    На данный момент это ее лучший результат в столице Франции.

    На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В четвертьфинале Соболенко одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:3.

    В первом круге Соболенко  разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1. В третьем раунде она одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

    В 1/8 финала у Арины был непростой матч против американки Аманды Анисимовой — 7:5, 6:3.

    В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 18 матчей — и на этом отрезке у нее 16 побед и два поражения.

    Свентек

    Ига четвертый год подряд дошла до полуфинала на Ролан Гаррос.

    При этом ее победная серия в Париже составляет уже 26 матчей. Последний раз польская теннисистка проигрывала на французском мэйджоре в начале июня 2021 года — тогда она уступила Марии Саккари на стадии 1/4 финала.

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    • В четвертьфинале текущего турнира действующая чемпионка обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 7:5.

    В четвертом круге Ига совершила впечатляющий камбэк в матче против Елены Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5.

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    В первом раунде Свентек   обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову — 6:3, 6:3.

    После этого она не оставила шансов британке Эмме Радукану (6:1, 6:2), а в третьем круге одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.76, победу Свентек букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: Арина выиграла только треть матчей против Иги — 4 из 12-ти. Кроме того, после чересчур сложного периода к Свентек, похоже, снова вернулась уверенность. Переломным моментом стал камбэк в матче против Рыбакиной в четвертом круге. В общем, ставить на победу Соболенко сейчас опасно. Но при этом есть все основания полагать, что полька и белоруска устроят серьезные разборки за место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Свентек?

    Матч Соболенко — Свентек состоится 05 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.76, победу Свентек букмекеры предлагают за 2.11.

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    Соболенко — Свентек: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 05.06.202516:00. Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?
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