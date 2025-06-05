Соболенко — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 5 июня 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина второй раз в карьере вышла в полуфинал на французском мэйджоре.

На данный момент это ее лучший результат в столице Франции.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В четвертьфинале Соболенко одержала победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 7:6, 6:3.

В первом круге Соболенко разгромила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:0.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем матче первая ракетка мира выиграла у швейцарки Джил Тайхман — 6:3, 6:1. В третьем раунде она одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала у Арины был непростой матч против американки Аманды Анисимовой — 7:5, 6:3.

В текущем сезоне Соболенко провела на грунте 18 матчей — и на этом отрезке у нее 16 побед и два поражения.

Свентек

Ига четвертый год подряд дошла до полуфинала на Ролан Гаррос.

При этом ее победная серия в Париже составляет уже 26 матчей. Последний раз польская теннисистка проигрывала на французском мэйджоре в начале июня 2021 года — тогда она уступила Марии Саккари на стадии 1/4 финала.

В четвертьфинале текущего турнира действующая чемпионка обыграла украинку Элину Свитолину — 6:1, 7:5.

В четвертом круге Ига совершила впечатляющий камбэк в матче против Елены Рыбакиной — 1:6, 6:3, 7:5.

В первом раунде Свентек обыграла словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову — 6:3, 6:3.

После этого она не оставила шансов британке Эмме Радукану (6:1, 6:2), а в третьем круге одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:2, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.76, победу Свентек букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: Арина выиграла только треть матчей против Иги — 4 из 12-ти. Кроме того, после чересчур сложного периода к Свентек, похоже, снова вернулась уверенность. Переломным моментом стал камбэк в матче против Рыбакиной в четвертом круге. В общем, ставить на победу Соболенко сейчас опасно. Но при этом есть все основания полагать, что полька и белоруска устроят серьезные разборки за место в финале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.