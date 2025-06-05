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    • «Трактор» подтвердил уход Фукале
    Все новости спорта

    «Трактор» подтвердил уход Фукале

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    Канадский голкипер Зак Фукале покинул челябинский «Трактор» по завершении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

    Зак Фукале
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    Зак Фукале

    Агентство Gold Star подтвердило, что 30-летний голкипер подписал двухлетнее соглашение с минским «Динамо». Ранее Фукале рассматривался в качестве усиления для СКА, но в итоге выбрал минский клуб, где его зарплата составит около 900 тысяч долларов за сезон.

    «Спасибо, Зак!» — говорится в сообщении «Трактора», которым клуб поблагодарил вратаря за вклад в команду.

    В прошедшем сезоне-2024/25 Фукале демонстрировал стабильную игру: в регулярном чемпионате он отразил 92,1% бросков, а в плей-офф — 91,8%. Вместе с «Трактором» он дошел до финала Кубка Гагарина.

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