«Трактор» подтвердил уход Фукале

Канадский голкиперпокинул челябинскийпо завершении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Агентство Gold Star подтвердило, что 30-летний голкипер подписал двухлетнее соглашение с минским «Динамо». Ранее Фукале рассматривался в качестве усиления для СКА, но в итоге выбрал минский клуб, где его зарплата составит около 900 тысяч долларов за сезон.

«Спасибо, Зак!» — говорится в сообщении «Трактора», которым клуб поблагодарил вратаря за вклад в команду.

В прошедшем сезоне-2024/25 Фукале демонстрировал стабильную игру: в регулярном чемпионате он отразил 92,1% бросков, а в плей-офф — 91,8%. Вместе с «Трактором» он дошел до финала Кубка Гагарина.