Криштиану Роналду — 20-й в голосовании за «Золотой мяч»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Три игрока АПЛ разделили 22-е место. Равное количество баллов набрали защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд и полузащитники «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Филип Фоден.
21-е место в рейтинге занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
20-е место — у вингера «Манчестер Юнайтед» и пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.