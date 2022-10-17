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    Шесть игроков разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

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    Стали известны первые результаты голосования премии «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года.

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    По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:

    Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»);

    Кристофер Нкунку («Лейпциг»);

    Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

    Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»);

    Майк Меньян («Милан»);

    Йозуа Киммих («Бавария»).

    Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.

    Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.

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