Шесть игроков разделили 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

По итогам подсчета голосов 6 футболистов набрали равное количество баллов. 25-е место разделили следующие игроки:
Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»);
Кристофер Нкунку («Лейпциг»);
Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»);
Майк Меньян («Милан»);
Йозуа Киммих («Бавария»).
Напомним, церемония вручения «Золотого-мяча»-2022 начнется в 21:30 по московскому времени.
Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.