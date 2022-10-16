«МЮ» разошелся миром с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд»

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 0:0.

На 58-й минуте Санчо на скорости влетел в штрафную гостей, полез в обводку и упал в борьбе с защитником. Однако проверка ВАР показала, что пенальти не было.

На 88-й минуте прошел длинный заброс к штрафной гостей — Рэшфорд на рывке ушёл от Поупа и прострелил в центр, но Фред из борьбы не попал по пустым воротам.