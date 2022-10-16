«МЮ» разошелся миром с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд»

На 58-й минуте Санчо на скорости влетел в штрафную гостей, полез в обводку и упал в борьбе с защитником. Однако проверка ВАР показала, что пенальти не было.
На 88-й минуте прошел длинный заброс к штрафной гостей — Рэшфорд на рывке ушёл от Поупа и прострелил в центр, но Фред из борьбы не попал по пустым воротам.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:0
Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду (Маркус Рашфорд, 72') Ньюкасл: Джейкоб Мёрфи (Райан Фрейзер, 59'), Каллум Уилсон (Крис Вуд, 78'), Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Бруно Гимарайнс (Джозеф Уиллок, 78'), Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн (Мэтт Таргетт, 78'), Свен Ботман, Фабиан Шёр (Джамал Ласcеллс, 90'), Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Дэниел Бёрн (43'), Криштиану Роналду (49'), Бруну Фернандеш (65'), Каземиро (69')