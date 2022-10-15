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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом»

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    «Манчестер Юнайтед»
    Добро пожаловать на «Олд Траффорд», где подопечные Эрика тен Хага в рамках очередного тура чемпионата Англии примут «Ньюкасл» Эдди Хау. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» по итогам восьми сыгранных матчей занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Эрика тен Хага 15 очков: пять побед и три поражения. В предыдущем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» отчасти реабилитировался после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (3-6), переиграв на выезде «Эвертон» (2-1). Правда победа «манкунианцам» далась непросто. Ивоби забил уже на 5-й минуте, но «Манчестер Юнайтед», благодаря голам Антони и Роналду вышел вперед до перерыва, установив окончательный счет.

    В четверг «красные дьяволы» проводили домашний матч 4-го тура Лиги Европы против кипрской «Омонии». «Манчестер Юнайтед» имел тотальное преимущество по ходу встречи, однако вырвать победу смог только в компенсированное время, благодаря голу Мактоминея (1-0). Подопечные Эрика тен Хага одержали третью победу подряд в группе и расположились на второй позиции в квартете E.

    «Ньюкасл»

    Подопечные Эдди Хау находятся на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ньюкасла» 14 очков в 9-ти матчах текущего сезона. Беспроигрышная серия «сорок» насчитывает четыре встречи, да и всего со старта чемпионата черно-белые проиграли лишь раз. Это произошло в 5-м туре в гостях против «Ливерпуля» (1-2), когда Карвалью на 90-й минуте принес «мерсисайдцам» победу. В крайнем матче АПЛ «Ньюкасл» добыл вторую подряд крупную победу, разгромив дома «Брентфорд» (5:1). Ранее коллектив Эдди Хау успешно сыграл на выезде с «Фулхэмом», переиграв лондонцев со счетом 4-1.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома разгромил соперника со счетом 4-1, одержав четвертую победу в пяти последних очных матчах. На «Сент-Джеймс Парк» в рамках второго круга чемпионата сезона 2021/2022 команды разошлись миром (1-1).

    Прямая речь

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

    — «Ньюкасл» хорошо делает свою работу. Думаю, это команда, которая может действовать с высокой интенсивностью и энергией, что делает её сложным соперником. Мы понимаем, что должны приложить максимум усилий, чтобы добиться нужного результата.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.98.

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