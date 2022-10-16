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    «Сороки» прервут череду фиаско на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Ставка (к. 3.98) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл»
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в 11-м туре АПЛ. Встреча пройдет 16 октября на «Олд Траффорд» и начнется в 16:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года
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    «Манчестер Юнайтед»

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 15 зачетными пунктами разместился на пятой позиции, отставая от четвертой строки на один балл. У команды в этом первенстве пять выигрышей и три фиаско.

    В преддверии данного поединка манкунианцы на своем поле с большим трудом переиграли в Лиге Европы кипрскую «Омонию» со счетом 1:0. И эта победа стала для них третьей подряд во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

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    Всего же за последние десять матчей в различных соревнованиях «красные дьяволы» выиграли восемь матчей при двух поражениях. В последней игре чемпионата они на выезде переиграли «Эвертон» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей арене в рамках чемпионата страны «МЮ» уступил только раз за 11 минувших игр, шесть встреч он еще выиграл и четыре поединка завершил мировыми исходами.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» с 14 набранными очками находится в турнирке на строку ниже предстоящего противника. У команды три выигрыша, пять мировых и одно фиаско.

    К данной же встрече «сороки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот удачный период они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

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    • Так в минувшем туре «черно-белые» на своем поле разгромили «Брентфорд» со счетом 5:1, а игровым днем ранее они на выезде крупно выиграли у «Фулхэма» — 4:1.

    В минувших семи выездных поединках в рамках АПЛ «Ньюкасл» потерпел два поражения, расписал столько же мировых и смог добиться трех выигрышей.

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    Стоит отметить, что «МЮ» на своем поле выиграл у «Ньюкасла» в последних пяти очных противостояниях. Причем все эти поединки носили сугубо верховой характер.

    Прогноз и ставка на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «МЮ» — 2.00, победа «Ньюкасла» — 3.76, ничья — 3.98.

    Рискнем в этом поединке поставить на то, что «сороки» прервут череду поражений на «Олд Траффорд». Правда, выиграть они вряд ли смогут, а вот скатать ничейку вполне могут.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (3.98), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» прервут череду фиаско на «Олд Траффорд»?
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